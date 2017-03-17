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مصر.. مقتل 3 مواطنين وإصابة طفل برصاص مسلحين برفح

المصدر: العربية.نت
عناصر من الشرطة المصرية "أرشيفية"
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أفادت مراسلة قناة "العرببة" بمقتل 3 مواطنين بينهم سيدة مسنة، اليوم الجمعة، بينما أصيب طفل برصاص #مسلحين مجهولين في حوادث منفصلة بمنطقة #رفح بشمال #سيناء.

فقد استقبل مستشفى #العريش العام 3 جثث بينهم سيدة مسنة مصابة بطلق ناري أثناء تواجدها بحوش منزلها. كما استقبل #المستشفى جثتي شابين عليهما آثار شظايا متفرقة، بمنطقة "الطايرة" بجنوب مدينة رفح نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وقالت مصادر إن #الحادث أسفر عن مقتل كل من (محمد س 43 عاماً)، و(سليم م 20 عاماً)، وتم نقل جثتي القتيلين إلى مشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة.

وفي حادثة أخرى، أصيب طفل برصاص مسلحين #مجهولين حال سيره بمدينة الشيخ زويد، وهو (مصطفى أ 10 سنوات)، أصيب بطلق ناري بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام في حالة حرجة، وتجرى له عملية جراحية لإنقاذه.

وباشرت أجهزة الأمن #التحقيقات لكشف ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

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