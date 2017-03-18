بابا الفاتيكان يزور مصر في إبريل ويلتقي شيخ الأزهر

أعلنت كل من الفاتيكان ومصر اليوم السبت أن #البابا_فرانسيس سيزور #القاهرة في ابريل/نيسان القادم.

وكشف الفاتيكان في بيان أن الزيارة ستتم في 28 و29 ابريل/نيسان القادم، وذلك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح ا#لسيسي و #شيخ_الأزهر #الشيخ_أحمد_الطيب.

بدوره، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن برنامج زيارة #بابا_الفاتيكان يتضمن أيضاً لقاء مع #البابا_تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة إلى #الكنيسة_الكاثوليكية.

وأكد يوسف أن #مصر "تعرب عن ترحيبها بضيفها الكبير، وتؤكد تطلعها لأن تسهم تلك الزيارة الهامة في ترسيخ رسالة السلام وتعزيز روح التسامح والحوار بين كافة البشر من مختلف #الأديان ونبذ خطاب الإرهاب والتعصب وممارساته الآثمة".

وذكر يوسف أن السيسي يتطلع لزيارة البابا لمصر وذلك في الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر و #الفاتيكان.

وقام إمام #الأزهر بزيارة تاريخية إلى الفاتيكان، التقى خلالها البابا في أيار/مايو 2016.