عاصفة ترابية تضرب مصر وتغلق طرقاً وموانئ

تعرضت عدة محافظات مصرية صباح اليوم السبت لعاصفة ترابية شديدة.

أدت لحجب #الرؤية تماما، ما اضطر السلطات إلى إغلاق عدة طرق رئيسية وموانئ.

وقال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة #الأرصاد_الجوية لـ"العربية.نت" إن #الرياح تنشط على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على #البحر_المتوسط وخليج السويس، مضيفا أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا يصاحبها سقوط #الأمطار على شمال البلاد تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة إن #العاصفة_الترابية قادمة من الصحراء الغربية محملة بالرمال.

وينتقل ثقلها إلى الشرق، ليكون تأثيرها شديداً على #صعيد_مصر و متفاوتاً على باقي الأنحاء، موكدا أنها ستستمر اليوم السبت وستختفي في الساعات الأولى من صباح الأحد.

من جانب آخر، أغلقت السلطات المصرية طريق العين السخنة القاهرة وبعض طرق محافظات الصعيد لانعدام الرؤية وخشية وقوع حوادث مرورية، كما تم إغلاق ميناء العين السخنة.