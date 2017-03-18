عباس في القاهرة الأحد لبحث "استئناف عملية السلام"

يصل #الرئيس_الفلسطيني محمود عباس إلى #القاهرة، الأحد، لبحث أفكار واستئناف عملية السلام وتلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم #الرئاسة_المصرية، إن "الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والفلسطيني حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قبيل انعقاد القمة العربية القادمة في الأردن يوم 29 آذار/مارس الجاري".

وأضاف أنه من المنتظر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في #الأراضي_المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف #عملية_السلام.