مصر.. ضبط مافيا هجرة غير شرعية لأوروبا عبر الإسكندرية

تمكنت السلطات المصرية من ضبط #مافيا لتسفير المهاجرين غير الشرعيين إلى #أوروبا عبر المراكب في #البحر_المتوسط من الإسكندرية.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن #الأجهزة_الأمنية بالإسكندرية تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية للشباب راغبي السفر للعمل بالخارج باستخدام بعض العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية منهم.

وقال إنه وردت للأجهزة الأمنية بالإسكندرية معلومات "مفادها قيام كل من 1. "عبدالستار ع.س" وشهرته "أبو خالد" سن 41 مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، سبق اتهامه في 8 قضايا "هجرة غير شرعية" ومحكوم عليه في 11 حكما حبسا جزئيا ومستأنف في قضايا "تزوير – نصب – استيلاء" حيث بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 12 سنة.

2 - محمود م.م، وشهرته "محمود الصحراوي" سن 27 سمسار عقارات ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

3 - إسماعيل إ.ر وشهرته "إسماعيل البوجى" سن 42 ومقيم بدائرة #قسم_شرطة_ثان_المنتزة ، سبق اتهامه في 12 قضية "هجرة غير شرعية – نصب – استيلاء" بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب راغبي السفر للعمل بدولتي "إيطاليا – اليونان" باستخدام بعض العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب مما يعرض حياة مستقليها للموت غرقاً، مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين 20 و35 ألف جنيه، متخذين من منطقة "كينج مريوط" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم.

وأضاف أن التحريات أكدت قيامهم بالإعداد لرحلة #هجرة_غير_شرعية لإحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي وتجميع الشباب راغبي #السفر للعمل بالدول الأوروبية وتسكينهم بوحدات سكنية والفيلا ملك الأول بمنطقة "كينج مريوط"، والإشراف على متطلباتهم المعيشية اليومية والتوسط لدى سماسرة الهجرة غير الشرعية في نقلهم باستخدام مراكب صيد كبيرة.

وذكر أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما السيارة رقم (3461 س.أ.م)، وبمواجتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الثالث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.