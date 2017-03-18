مقتل 18 إرهابياً في غارة جوية على معاقل داعش بسيناء

أعلن #الجيش_المصري مقتل 18 إرهابيا في غارة جوية على معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس #داعش سيناء.

وقال تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في القضاء على #البؤر_الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر الإرهابية بشمال سيناء، واصلت #القوات_الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية، وتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وأضاف أن القصف الجوي أسفر عن مقتل 18 إرهابيا من العناصر الرئيسية شديدة الخطورة في العريش ورفح والشيخ زويد، مؤكدا أن قوات من الجيش مدعومة بعناصر القوات الجوية تواصل عملياتها للقضاء على باقي البؤر التي تتحصن بها العناصر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال #سيناء.