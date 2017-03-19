أميركا تدعو مصر لاجتماع التحالف ضد داعش في واشنطن

تلقى وزير الخارجية المصري #سامح_شكري، دعوة من نظيره الأميركي #ريكس_تيلرسون، للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي ضد "داعش"، مقرر عقده الأسبوع الجاري.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، جرى السبت، وفق بيان صادر عن وزارة #الخارجية_المصرية، اليوم الأحد.

وقالت الخارجية إن تيلرسون وجّه الدعوة خلال الاتصال لنظيره المصري للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش ، المقرر عقده في #واشنطن الأربعاء المقبل. ولفت البيان إلى أن شكري رحب بالمشاركة في الاجتماع.

وذكرت الخارجية أن الوزيرين "تناولا مختلف الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى التشاور حول الأوضاع الإقليمية، لاسيما الوضع في #ليبيا ومستقبل المحادثات السياسية في #سوريا "، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ عام 2014، تقود الولايات المتحدة تحالفا مكونا من أكثر من 60 دولة، يتولى شن غارات على أهداف لـ"داعش" في #العراق و #سوريا، فضلا عن تقديم التدريب والمشورة لقوات محلية حليفة. ‎‎