السيسي يلتقي ترمب في البيت الأبيض مطلع إبريل

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى #الولايات_المتحدة في زيارة رسمية خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن #السيسي سيلتقي خلال الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، مع نظيره الأميركي دونالد #ترمب.

ويتوقع أن يشهد لقاء السيسي وترمب مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل استئناف #مفاوضات_السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة #واشنطن في أواخر فبراير/شباط الماضي للتحضير لتلك الزيارة.

وستكون تلك أول زيارة رسمية يقوم بها السيسي للولايات المتحدة منذ توليه السلطة في 2014.