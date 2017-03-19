بالفيديو.. رئيس جامعة يوبّخ مذيعة مصرية أيقظته من نومه

تعرّضت #مذيعة_مصرية لموقف محرج خلال مداخلة هاتفية مساء السبت مع رئيس جامعة للرد على ما أثير بشأن مشاجرة بين اثنين من الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وفوجئت المذيعة إيمان الحصري بفضائية "دي أم سي" ، عقب إعلانها أن معها على الهاتف الدكتور أحمد عطية رئيس جامعة "6 أكتوبر" لسؤاله عن المشاجرة وأسبابها، بغضبه وتوبيخه لفريق الإعداد لاتصالهم به في وقت متأخر (11 ليلاً) وإيقاظه من النوم، ما أصابه بالرعب، خاصة أنه كان في المنزل بمفرده وأولاده خارجه. وخشي عقب تلقيه الاتصال من أن يكون قد أصابهم مكروه.

اعتبر الأمر تافهاً

وقال المدير عبر الهاتف إن المشاجرة أمر تافه، ولا يجوز أن يتم إيقاظ رئيس الجامعة للرد على سؤال حولها مساء وفي وقت متأخر من الليل .

في المقابل، ردت المذيعة بعد تقديمها عبارات الأسف لرئيس الجامعة، قائلة إنها اعتقدت أن الموضوع خطير ويستوجب النقاش، خاصة مع استعمال #أسلحة_بيضاء ضمن حرم الجامعة، ليرد رئيس الجامعة بعصبية، قائلاً: "لقد تم إحالة الطلاب للتحقيق وسيتم فصلهم نهائياً، وغدا سأحدثكم". ثم اعتذر عن عدم إكمال المحادثة، وأغلق الهاتف .

وكانت مشاجرة قد وقعت بين طلاب في جامعة 6 أكتوبر الخميس الماضي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وتم تداول مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.