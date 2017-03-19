تفاصيل جديدة في واقعة مصري كشف الفيسبوك خطفه وقتله

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات التي تجريها #أجهزة_الأمن_المصرية في واقعة مقتل الشاب فريد شوقي الشهابي والذي عثر عليه مقتولاً في منشأة القناطر بعد نشر فيديو لواقعة اختطافه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني إنه تم القبض على أمين شرطة مفصول من الخدمة وشاب آخر من أصدقاء القتيل تواجدا معه واعترفا باختطافه وقتله بسبب الخلاف على قيمة صفقة تم إنهاؤها بينهم وأرشدوا عن باقي المتهمين.

من جانبه، اتهم شقيق القتيل ويدعى أحمد شوقي #أمين_شرطة مفصول من العمل بمرور أكتوبر باختطاف شقيقه مؤكدا أن القتيل أخبره أن أمين الشرطة يضمر له شرا ويرتب لقتله بسبب خلافات حول صفقات وعمولات.

وفي التحقيقات تبين لأجهزة الأمن أن السيارة التي تم استخدامها في الحادث كانت مؤجرة من مكتب تأجير سيارات لضابط برتبة عقيد لكن أجهزة الأمن حتى الآن لم تجد دليلاً على تورط الضابط في الجريمة؛ فيما قال أحد الشهود إن القتيل كان يجلس في مقهى "كافيه" يملكه شخص سوري الجنسية وكان يجلس معه اثنان آخران أحدهما يدعى صباحي والآخر يدعى مصطفى، ثم جاءت سيارة أخرى يستقلها أربعة واختطفوا فريد قرابة العاشرة والنصف مساء.

وقال شقيق القتيل في التحقيقات إن مالك المقهى أخبره أن سيارة شقيقه ظلت متوقفة أمام المقهى حتى حضر شخص مجهول وانصرف بها قرابة الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم التالي.

وكان الشاب فريد شوقي الشهابي قد عثر عليه مقتولا بعد اختطافه من قبل مسلحين ألقوا به في سيارتهم ثم فروا هاربين.

وخلال مرورهم في شارع شهاب بالمهندسين كان الشاب يصرخ ويحاول القفز من السيارة فاتحاً الباب ومستغيثاً بالمارة الذين اعتقدوا أنه ورفاقه يقومون بمزحة أو دعابة فلم يلتفتوا له، لكن فتاة قامت بالتقاط صورة وفيديو للواقعة بكاميرا محمولها ظهر فيهما رقم السيارة ونشرت الصورة والفيديو على فيسبوك وبعدها عثر على الشاب مقتولا في منطقة القناطر.