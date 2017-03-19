كيف كشف "فيسبوك" لغز خطف ومقتل شاب مصري؟

لقي الشاب المصري فريد شوقي الشهابي وهو في العقد الرابع من عمره، ويعمل سمساراً بتجارة الشقق والأراضي والعقارات، مصرعه بطريقة درامية مفجعة وكارثية.

وتقول التفاصيل إن الشاب فريد كان يجلس في مقهى شهير بإحدى المناطق الراقية بـ #القاهرة، وفجأة اختطفه 6 مسلحين، وألقوا به في سيارتهم ثم فروا هاربين، وخلال مرورهم في شارع شهاب بالمهندسين كان الشاب يصرخ ويحاول الهرب من السيارة فاتحاً الباب ومستغيثاً بالمارة الذين اعتقدوا أنه ورفاقه يقومون بمزحة أو دعابة فلم يلتفتوا له، لكن فتاة قامت بالتقاط #صورة و#فيديو للواقعة بكاميرا محمولها ظهرت فيهما رقم السيارة ونشرت الصورة والفيديو على #فيسبوك.

وبعد ساعات قليلة عثر الأهالي بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية على جثة الشاب، وتبين أنه الشاب الذي انتشرت صورته على فيسبوك وهو يستغيث بالمارة من سيارة، وتوصلت أجهزة الأمن لشقيقته فاتن التي قالت إن شقيقها فريد شوقي الشهابي تعرض للاختطاف على يد 6 مسلحين من مدينة 6 أكتوبر إلى المهندسين، حيث قاموا باختطافه من مقهى أمام أعين المارة وصاحب المقهى واصطحبوه في سيارتهم.

وذكرت أن بعض الأشخاص حاولوا إنقاذ شقيقها أثناء اختطافه، لكن المسلحين هددوه بالقتل، وبعدها اختفى شقيقها وعثر الأهالي على جثته مساء السبت.

وأكدت أن شقيقها قام بالإبلاغ عن أحد أصدقائه في مجال التسويق العقاري، وذلك بسبب أعمال مشبوهة وغير قانونية.

فيما أشارت إلى أنها فوجئت بفيديو اختطاف شقيقها عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي، حيث تم نشر #فيديو الواقعة بعد عملية الاختطاف بدقائق.

وحصلت أجهزة الأمن المصرية من الفيديو على رقم السيارة، وأعلن مصدر أمني مسؤول أنه خلال ساعات سيتم التوصل للجناة وبياناتهم من خلال معرفة هوية السيارة وصاحبها.

كما أضاف المصدر الأمني أنه تم القبض على أحد الجناة الذي اعترف بواقعتي الخطف والقتل لوجود خلافات مالية، مؤكداً أنه أرشد عن باقي زملائه، وسيتم ضبطهم تباعاً.