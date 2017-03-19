ما قصة الفيروس الغامض الذي قتل مصريين؟

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي اليوم الأحد مع #وزير_الصحة أحمد عماد وبحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل واقعة مقتل وإصابة 11 مصرياً من عائلتين بفيروس غامض في منطقة شبرا الخيمة شرق #القاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم #الرئاسة_المصرية إن الرئيس تلقى تقريراً مبدئيا من وزير الصحة عن تطور الحالة الصحية للمواطنين الذين تعرضوا لنزلات معوية بمنطقة شبرا الخيمة، ووجه بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لأفراد الأسرتين المصابتين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وذكر أن الرئيس تابع مع وزير الصحة حالة تلاميذ المدارس الابتدائية في سوهاج الذين أصيبوا بحالات إعياء، وقدم وزير الصحة تقريراً حول أعمال اللجنة التي وجه الرئيس بتشكيلها والإجراءات العلاجية التي تم اتخاذها.

وأوضح أنه تم إخلاء جميع التلاميذ من مستشفيات سوهاج في غضون 48 ساعة من استقبالهم عقب التأكد من سلامتهم جميعاً وتوفير العلاج اللازم لهم.

وكان فيروس غامض قد أودى بحياة 3 أطفال وأصاب 8 أشخاص آخرين من عائلة واحدة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث ظهرت عليهم أعراض النزلات المعوية واشتباه بالتسمم.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أنه فور الإبلاغ عن أول حالة، هي لسيدة تبلغ من العمر 63 عاماً، تم حجزها بمستشفى حميات إمبابة، قامت الوزارة على الفور بتشكيل لجنة للتقصي الميداني الوبائي، وأفادت نتائجها بأن عدد من ظهرت عليهم الأعراض 11 شخصا.

وقال إن الأعراض تمثلت في قيء مفاجئ وإسهال شديد وألم بالبطن، وزادت شدة الأعراض في بعض الحالات، خصوصا بين الأطفال وكبار السن.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـ"العربية.نت" إنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المصرية في مجال الصحة العامة والأطفال والسموم، إضافة إلى خبراء من وزارة الصحة في مجال الوبائيات والمعامل والحميات لتقصي الحقائق وتحديد هوية الفيروس وسبب الإصابة بأعراض التسمم.