حديث سوداني عن إخراج مصر من منطقة حلايب وشلاتين!

استنكرت آمنة نصير، عضوة لجنة العلاقات الخارجية في #البرلمان_المصري، مساء الأحد، حديثا سودانيا عن تشكيل لجنة لإخراج المصريين من منطقة #حلايب و #شلاتين الحدودية، معتبرة إياه "افتعالا لمشاكل لا تتحملها المنطقة العربية".

وفي وقت سابق، الأحد، نقلت وسائل إعلام سودانية عن رئيس اللجنة الفنية لترسيم #الحدود بالسودان (حكومية)، عبد الله الصادق، أنه جرى "تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة" لحسم قضية منطقة مثلث حلايب و #أبو_رماد وشلاتين الحدودية.

وأضاف الصادق أن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيدا لوضع #خارطة طريق بشأن كيفية إخراج #المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

وحذرت النائبة المصرية، السلطات السودانية من "افتعال مشاكل مع #مصر لا تتحملها المنطقة العربية".

واعتبرت أن الرئيس السوداني #عمر_البشير "يريد أن يقدم نفسه بطلا لاسترضاء السودانيين عبر هذه التحركات، وهو يستخدم قضية حلايب وشلاتين من باب المناورات ودعم وضعه كرئيس مقبول شعبيا، لكنه سيخسر إذا دخل في شجار مع مصر".

وشدَّدت البرلمانية المصرية على أن "منطقة حلايب وشلاتين مصرية، ومواطنوها مصريون، ولا تنازل عنها".

ولم تعلق الحكومة المصرية على الحديث عن تشكيل اللجنة السودانية بشأن المثلث الحدودي، لكن خارجيتها سبق أن أعلنت، مرارا، أن "حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية".