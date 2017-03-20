مصر.. وفاة ضابط فلسطيني بالسجن بعد إصابته في مشاجرة

لقي ضابط فلسطيني مصرعه في سجن مصري بعد مشاجرة مع عدد من #المصريين بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

وأعلنت #سفارة_فلسطين في #القاهرة في بيان رسمي، اليوم الاثنين، وفاة الضابط في #الشرطة_الفلسطينية وسيم دغمش في سجن للشرطة المصرية حيث اعتقل بعد مشاجرة مع مصريين الأسبوع الماضي، مضيفة أنها تتابع نتائج تشريح جثمان الضابط لمعرفة سبب وفاته، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، كما تعمل على إنهاء إجراءات نقل جثمانه إلى #قطاع_غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت السفارة إن الشاب دغمش كان قد أودع السجن لمدة أربعة أيام تجددت لأربعة عشرة يوماً إثر مشاجرة مع عدد من المصريين في منطقة فيصل بالهرم، مشيرة إلى أنها كلفت مندوباً للتواصل مع الفقيد ومع محاميه أثناء مكوثه بالسجن، كما أنهت كافة الأوراق التي تثبت قانونية إقامته في الأراضي المصرية.

وأوضحت السفارة أن النيابة العامة المصرية شرحت الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وستعلن فور الانتهاء من إجراءاتها القانونية عن نتائج التشريح لاستصدار شهادة الوفاة واستكمال إجراءات نقل الجثمان إلى قطاع غزة.