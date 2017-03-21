إصابة 45 تلميذاً بالتسمم في عدة مدارس بالمنوفية

أصيب 45 تلميذاً بـ #التسمم في عدة #مدارس بمحافظة #المنوفية شمال #مصر.

وقال شهود عيان وأولياء أمور إن أبناءهم أصيبوا بمغص وقيء وإسهال عقب تناولهم وجبات مدرسية في #مدرسة_كفر_الخضرة_الابتدائية التابعة لمركز #الباجور وعدة مدارس أخرى.

بدوره، أكد الدكتور #أمجد_عبد_الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة أنه تم نقل 24 حالة إلى #مستشفى_سرس_الليان المركزي و6 حالات إلى #مستشفى_الباجور، فيما أوضحت هناء سرور وكيل #وزارة_الصحة_المصرية بالمحافظة أن الإصابات كان أغلبها مغصا شديدا.

وأضافت أن جميع الحالات مستقرة بعد تلقي العلاج اللازم، مؤكدةً أنه تم أخذ عينات من #الوجبة_المدرسية و #مياه_الشرب في #المدرسة لمعرفة سبب #التسمم.

وكان 3545 طالبا مصريا بمدارس محافظة #سوهاج جنوب البلاد قد تعرضوا للتسمم بسبب تناول #وجبات_مدرسية فاسدة الأسبوع الماضي.

وأمر الرئيس عبد الفتاح #السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق، حيث أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن السيسي يتابع موضوع إصابة عدد كبير من #تلاميذ #المدارس_الابتدائية في سوهاج بحالات إعياء، ويتلقى تقارير دورية حول تطور حالتهم.

ووجه #شريف_إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، جميع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الطلاب، والتعامل معها وأخذ عينة من الوجبات وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.