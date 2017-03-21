الحريري يزور مصر اليوم ويلتقي السيسي غداً

يصل #سعد_الحريري رئيس الوزراء اللبناني إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري كبير، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين المصريين.

ويرأس الحريري خلال زيارته للقاهرة وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، كما يلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني المصري، ويبحث مع رئيس الوزراء المصري #شريف_إسماعيل التعاون الاقتصادي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي برئيس الوزراء اللبناني، غدا الأربعاء، ويعقد معه جلسة مباحثات تتناول العلاقات المصرية اللبنانية وسبل تعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في #سوريا و #ليبيا واليمن و #العراق و #فلسطين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.