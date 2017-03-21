مصر.. إرهابيون يخلون عقارا بالعريش من سكانه ويفجرونه

فجر #إرهابيون تابعون لتنظيم #أنصار_بيت_المقدس ، #داعش_سيناء، عقارا بحي البطل بمدينة العريش بعد إخلائه من سكانه.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام مصرية إن عناصر إرهابية وضعت كمية من #المتفجرات داخل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في حي البطل بدائرة قسم شرطة ثالث #العريش، بعد إخراج السكان منها، وفجروها عن بعد، ما أحدث انفجارا هائلا، مضيفين أن أجزاء كبيرة من العقار تهدمت دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

من جانب آخر، استهدف #تفجير بعبوة ناسفة مدرعة لقوات الأمن في شارع البحر بالعريش أسفر عن سقوط 9 جرحى، بينهم ثلاثة ضباط، وثلاثة جنود، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العريش العسكري.