بالصور.. طائرتان مصريتان بطواقم "نواعم" في يوم المرأة

شهد شريف فتحي، وزير الطيران المصري، صباح اليوم الأربعاء، إقلاع رحلتين لمصر للطيران لأول مرة بطواقم نسائية بالكامل في توقيت واحد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران إن ذلك يأتي في إطار الاحتفالات بيوم #المرأة_المصرية ، تقديراً لجهودها وتأكيداً لقدرتها على بناء المجتمع.

وذكرت #وزارة_الطيران أن الرحلتين أقلعتا في تمام الساعة التاسعة صباحاً من #مطار_القاهرة ، حيث أقلعت الأولى رقم 914 متجهة إلى أبوظبي من طراز إيرباص 330 (طراز طويل المدى)، بقيادة الطيار #حسناء_تيمور ، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح #السيسي ، أمس الثلاثاء، في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومساعد طيار #سارة_عبدالفتاح ، وعلى متنها 10 #مضيفات جويات هن هالة الصادق وسما ممتاز وميادة جابر ورباب عدلي ولمياء عبد المنعم وشيرين شعبان وبسمة صبري وميلوفر على ونيفين محمد ومها أحمد، إضافة إلى 2 من #ضابطات_الأمن وهما دعاء محمود وإيناس فتحي.

وأضافت أن الرحلة الثانية رقم 610 أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الكويت من طراز بوينغ 737-800 (طراز متوسط المدى)، بقيادة الطيار #هبة_درويش ومساعد طيار #سارة_رشدي ، وعلى متنها #طاقم_ضيافة مكون من 5 مضيفات، وهن جرنياه جبريل ورانيا نبيل وألفت يونس وشرويت سمير ولينا حسين، إضافة إلى 2 من ضابطات الأمن وهما هناء المليجي وحرية حسن.

من جانبه، أكد شريف فتحي وزير الطيران أن #الحكومة_المصرية أعلنت عام 2017 #عام_المرأة_المصرية إيماناً وتقديراً بالدور المؤثر والفعال الذي تقوم به في كل المجالات، مضيفاً أن #وزارة_الطيران_المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة.