بالصور..مصرع قاتل المفكر المصري فرج فودة في غارة بسوريا

كشفت عناصر تابعة لتنظيمات متطرفة مصرية مصرع #أبوالعلا_عبدربه العضو المصري بداعش وقاتل المفكر المصري الراحل #فرج_فودة في غارة جوية بسوريا.

وأكدوا أن عبد ربه كان يقاتل في صفوف تنظيمات مسلحة تابعة لداعش ولكنه انضم مؤخرا لجبهة #أحرار_الشام ولقي مصرعه منذ ساعات قليلة في غارة جوية لطيران النظام السوري.

من جانبه أكد قيادي سابق بالجماعة الإسلامية لـ"العربية.نت" خبر مقتل عبد ربه، مضيفا أن أسرته ستتلقى العزاء اليوم الأربعاء في منزلها في #بشتيل جنوب القاهرة .

أبو العلا عبدربه كان من بين عناصر الجماعة الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل المفكر المصري الراحل فرج فودة عام 1992؛ كما شارك في عمليات #إرهابية استهدفت السياح ومسؤولين مصريين وحصل على أحكام قضائية بلغت مدتها 55 عاما منها اغتيال الدكتور فرج فودة وأحداث إمبابة وتفجير أتوبيس سياحى.

أفرج عنه الرئيس المصري المعزول #محمد_مرسي عام 2012 وعقب فض اعتصامي #رابعة و #النهضة في العام 2013 هرب إلى #سوريا وأصبح أحد قادة التنظيمات التابعة لداعش والنصرة .

أعلن عبدربه استقالته من الجماعة الإسلامية عام 2014 بسبب آرائه التي رفضتها الجماعة وقتها، وانضم لتنظيم "داعش"، ودعا الشباب للانضمام إليه كما توعد بعمليات في #مصر اعتبارا من 2014 .

على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر عبدربه عددًا من الصور لعمليات نفذتها تشكيلات إرهابية يشرف عليها، بينها صورة لحركة المقاومة الشعبية أثناء هجومها على عدد من رجال الأمن، والاستيلاء على أسلحتهم، كما دعا أنصاره لاستهداف #الأقباط والمواطنين المؤيدين للرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي .