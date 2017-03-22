هذه تفاصيل محادثات السيسي والحريري بالقاهرة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي صباح اليوم الأربعاء، سعد الحريري، رئيس وزراء #لبنان بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لأن تكون زيارة #سعد_الحريري الخارجية الأولى منذ توليه منصبه إلى #القاهرة ، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد دعم #مصر الكامل للاستقرار السياسي في لبنان.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس #السيسي أكد للحريري التطلع للمضي قدماً في تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات، عقب زيارة الرئيس اللبناني #ميشال_عون لمصر الشهر الماضي، مشيداً بدور سعد الحريري في التوصل إلى توافق بين كافة مكونات #الشعب_اللبناني .

ورحب الرئيس المصري بانعقاد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي ستشهد توقيع عدد من #الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات #التعاون المختلفة، وذلك في ضوء حرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون القائمة لآفاق جديدة بما يحقق #مصالح_الشعبين الشقيقين.

وأشار السيسي إلى اعتزاز مصر بالنموذج اللبناني وحرصها على مساندة ودعم التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني بكافة طوائفه ومذاهبه، مؤكداً تأييد مصر الكامل لمواقف #الحكومة_اللبنانية في إعلاء قيم الاعتدال وتجنب كافة أشكال التوتر و #التطرف_المذهبي والديني، ورفض مساعي التدخل في شؤونه الداخلية.

وأكد الرئيس المصري وقوف مصر ولبنان معاً في المعركة المشتركة ضد #الإرهاب و #الفكر_المتطرف ، منوهاً بضرورة معالجة جذور الأزمات القائمة في المنطقة بشكل يضمن الحفاظ على وحدة أراضي دولها وسلامتها الإقليمية واستعادة استقرارها بما يصون مصالح ومقدرات شعوبها.

وذكر يوسف أن السيسي أكد للحريري دعم مصر للبنان في مواجهة تداعيات #الأزمة_السورية ، وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة اللازمة للبنان لتحمل أعباء استضافة #اللاجئين على أراضيه.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء عن تقديره لمكانة مصر في العالم العربي، وأكد قوة وعمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بمواقف مصر الثابتة من لبنان ودعمها لأمنه واستقراره.

وأعرب الحريري عن تقديره لما حققته مصر، من خلال التفاف الشعب المصري حول قيادته، من تقدم كبير على صعيد تعزيز الاستقرار والأمن، ووضع الاقتصاد على مساره الصحيح، لتعود مصر للاضطلاع بدورها المحوري في العالم العربي والإسلامي.

وأكد الحريري حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع مصر، وزيادة مستوى #التبادل_التجاري بين البلدين، وتكثيف تبادل الخبرات في مجالات النقل والصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في كلا البلدين، وبما يلبي تطلعات الشعبين المصري واللبناني.

وأشار رئيس وزراء لبنان إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الدول والمجتمعات في المنطقة والعالم، مؤكداً أهمية دور مصر في هذا الصدد باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.