الحريري: لو استمر الإخوان لتمسكت إسرائيل بيهودية دولتها

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد #الحريرى الخميس، أن #مصر نجحت فى وقف مخطط جماعة #الإخوان لتحويل مصر إلى دولة دينية مشيرا إلى إنه فى حال نجحت هذه المحاولات لتمسكت #إسرائيل بسعيها فى الحصول على الاعتراف الدولي بفكرة #الدولة #اليهودية.

وأضاف الحريري في تصريحات له من العاصمة المصرية القاهرة نقلتها وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أنه في الوقت الحالي لا تستطيع إسرائيل أن تجد مبررا لمساعيها للاعتراف بيهودية الدولة بعد انتهاء حكم الإخوان في مصر منوها بتنامي الرفض العالمي للواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه.

وحول تأثير دخول #حماس في القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تحرر وطني لقضية دينية، قال الحريري إن هذا الأمر يضعف القضية الفلسطينية، ولكن نحن كعرب بغض النظر عما يحدث بين حركتي #فتح و #حماس يجب أن تظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، مشيرا إلى أن الخطأ الجسيم الذي حدث بانقسام #الضفة و #غزة أعطى لإسرائيل الفرصة لتفعل ما تريد.

وقال إن إسرائيل تعمل ضد #المسيحيين في المنطقة، فهي من يخلق الأزمات في لبنان وسوريا، وهي تزعم أنها صديقة المسيحيين بالمنطقة بينما هي تريد إخراجهم منها لكي تعطي مبررا لفكرة الدولة اليهودية.

وردا على سؤال إمكانية زيارته هو أو العماد ميشال عون لدمشق خاصة مع تقدم القوات الحكومية السورية وانطلاق العملية السياسية في جنيف وأستانا قال الحريري "أكيد لا يوجد تفكير لدي في زيارة دمشق ولا في لحظة من اللحظات، أما الرئيس اللبناني فلا أظن أنه لديه نية للذهاب هناك، مشيرا إلى أنه حتى الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يذهب لسوريا فلماذا يذهب الرئيس اللبناني".

وردا على سؤال حول المخاوف من أنه لو سقط الرئيس الأسد أن تحل الجماعات الإرهابية مكانه لأن المعارضة ليست واضحة قال الحريري إن المعارضة السورية هي التي تحارب داعش، ولكن إقليميا هذا الشيء غير مطروح الآن.

وحول موقف لبنان من دعوة العراق لإعادة مقعد سوريا فى الجامعة العربية قال الحريري إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان واضحا بأن مقعد سوريا في الجامعة العربية سيكون للحكومة الانتقالية التي سيتوافق عليها في مفاوضات جنيف.