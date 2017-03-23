مصر.. سجن 6 شرطيين ضربوا مواطناً حتى الموت

قضت محكمة جنايات مصرية، الأربعاء، بالسجن من سنة حتى 5 سنوات بحق 6 شرطيين بينهم ضابطان أدينوا بضرب مواطن حتى #الموت في أخر حكم من نوعه، إثر تعهد الدولة بالتصدي لتجاوزات #الشرطة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وتتعلق القضية بالمحاسب سعد سعيد البالغ آنذاك 26 عاما والذي توفي في مركز للشرطة في #الجيزة جنوب #القاهرة، في آذار/مارس 2012 إثر توقيفه.

وقال مسؤول قضائي إن محكمة #جنايات الجيزة قضت الأربعاء بسجن نقيب شرطة 5 سنوات ومقدم شرطة سنة و4 أمناء شرطة 3 سنوات "لإدانتهم بضرب المجني عليه حتى الموت" في إشارة إلى تعذيبه.

وقال المحامي محمد عبد العزيز، محامي المجني عليه: "هذا انتصار لنا. الحكم رادع وإن كنا نأمل في إدانتهم بالقتل العمد لا الضرب حتى الموت".

ويحق للمتهمين الذين قدموا للمحاكمة وهم طلقاء الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر.

وتستطيع محكمة النقض تأييد الحكم أو إلغائه وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة.

وفي تموز/يوليو الفائت، قضت #محكمة#مصرية بسجن 6 شرطيين بينهم ضابط أدينوا بضرب مواطن حتى الموت في مركز للشرطة في محافظة #الأقصر جنوب البلاد.