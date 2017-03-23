مقتل 10 عسكريين مصريين و15 داعشيا في سيناء

أعلن #الجيش_المصري مقتل 15 من أنصار #تنظيم_بيت_المقدس "داعش سيناء"، وتوقيف 7 آخرين، فيما قتل 3 ضباط و7 جنود من قوات الجيش خلال اشتباكات في #سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إنه استمراراً لجهود قوات الجيش في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بمداهمة إحدى #البؤر_الإرهابية شديدة الخطورة بوسط #سيناء، وأسفرت عمليات المداهمة والاشتباك عن مقتل 15 عنصرا من بيت المقدس وضبط 7 آخرين.

وأضاف أنه تم اكتشاف وتدمير مخزنين عثر بداخلهما على نصف طن من #المواد_المتفجرة و #العبوات_الناسفة ومواد الإعاشة ومعدات يستخدمها الإرهابيون في مراقبة القوات.

وذكر أنه تم ضبط عدة عربات دفع رباعي عثر بداخلهم على عدد من القنابل اليدوية والذخائر والإعلام والوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية، فضلا عن 460 جهاز حاسب آلي محمول و640 تليفون محمول و ألواح للطاقة الشمسية وعدد من اللوحات المعدنية للسيارات.