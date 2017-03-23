البشير للسيسي: علاقات البلدين لا تتأثر بالإعلام

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي اليوم الخميس، طه عثمان الحسين، وزير الدولة السوداني ومدير مكتب #الرئيس_السوداني عُمر البشير.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم #الرئاسة_المصرية إن الرئيس السيسي أكد للوزير السوداني على ما يجمع بين #مصر والسودان من علاقات خاصة ووثيقة، وحرص مصر على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع #السودان الشقيق في مختلف المجالات.

وأضاف أن الوزير السوداني نقل تحيات الرئيس عُمر البشير إلى الرئيس السيسي، وسلّمه رسالة خطية تضمنت التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية، وحرص السودان على مواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقال يوسف إن المسؤول السوداني أكد أن ما يتناوله الإعلام لا يمثل مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، معربا عن تقديره لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار #الأمة_العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على الاستمرار في العمل على تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وتشجيع وسائل الإعلام في البلدين على التناول الإيجابي لمختلف القضايا.