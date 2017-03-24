مبارك حراً لأول مرة منذ ثورة 25 يناير

قال محام إن #السلطات_المصرية نفذت اليوم الجمعة قرارا بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وإنه غادر مجمع مستشفيات #القوات_المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وتوجه مبارك عائدا إلى منزله في ضاحية #مصر_الجديدة.

وكانت #محكمة_النقض قد برأت #مبارك هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

وألقي القبض على مبارك في أبريل نيسان 2011 وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه علاء وجمال بالفساد وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.

ولا يزال مبارك يواجه تهما بالفساد في قضية هدايا قالت السلطات إنه تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته.

وكان مبارك قد أمضى جانبا من حبسه في مجمع سجون طرة بجنوب #القاهرة.