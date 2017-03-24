مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بانفجار في القاهرة

قتل شخص على الأقل وأصيب 3 آخرون بانفجار اليوم الجمعة في منطقة المعادي بالقاهرة.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً بسماع دوي انفجار بشارع الجزائر بمنطقة المعادي.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو حمادة عبدالعاطي عبدالظاهر، 35 سنة، حارس العقار رقم 14/5 الشطر السابع بشارع الجزائر بالمعادي، بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدني غريب وبالعبث به انفجر، مما أسفر عن وفاته وإصابة كل من زوجته "عفاف ج.ع"، 31 سنة، ونجليه (كريم، إسلام) بشظايا متفرقة بالجسم.

وتم استدعاء قوات المفرقعات لتمشيط المنطقة والبحث عن عبوات أخرى وأبلغت النيابة التي تولت التحقيق.