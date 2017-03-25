السودان يمنع مرشحا رئاسيا مصريا سابقا من دخول أراضيه

منعت #السلطات #السودانية #عبد_المنعم_أبو_الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق في #مصر ورئيس حزب مصر القوية، من دخول أراضيها، وقررت إعادته إلى القاهرة.

وقررت السلطات السودانية وقف رئيس ومؤسس #حزب #مصر_القوية المصري عبد المنعم أبو الفتوح، من دخول البلاد مساء الخميس للمشاركة في المؤتمر العام لحزب "المؤتمر الشعبي" الذي انطلق الجمعة، وطالبته بالعودة لمصر مجددا و #عدم_السماح له بالمشاركة في #المؤتمر دون إبداء أسباب.

وذكر مصدر مسؤول في الحزب لـ"العربية.نت" أن أبو الفتوح كان قد تلقى دعوة للمشاركة في الندوة النقدية التي تعقد على هامش انعقاد المؤتمر الشعبي العام لمناقشة أفكار حسن الترابي، وجهها له الأمين العام للمؤتمر الشعبي #إبراهيم_السنوسي لكنه فوجئ برفض السلطات دخوله وطالبته بالعودة مجددا للقاهرة.

وأصدر الحزب بيانا، الجمعة، استنكر فيه هذا التصرف، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط #الشعب_المصري و #السوداني، وأكد الحزب أن أبو الفتوح أعرب عن اعتزازه بالشعب السوداني في إطار العلاقات التي تربطه بالشخصيات والرموز السودانية والممتدة منذ عشرات الأعوام.