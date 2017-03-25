جرحى في انهيار جزئي لمبنى سكني وسط القاهرة

أصيب سبعة أشخاص بجروح إثر #انهيار جزئي لمبنى سكني قديم وسط #القاهرة في ساعة متأخرة مساء الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وقالت الوزارة إن #الانهيار الجزئي للمبنى الواقع في حي #غاردن_سيتي وسط القاهرة "أسفر عن إصابة سبعة أشخاص".

وأوضح مراسل وكالة فرانس برس، أن سبع سيارات كانت مركونة في شارع يطل عليه المبنى قد تحطمت جراء انهيار المبنى جزئياً.

وكثيراً ما تشهد مصر انهيارات مبان نتيجة البناء العشوائي وعدم التزام قوانين البناء. وسجل في السنوات الأخيرة بناء كثير من الطبقات بشكل غير قانوني في مختلف مدن البلاد، خلال فترة انفلات أمني أعقبت سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وفي كانون الثاني/يناير 2013، قتل 17 شخصاً في انهيار مبنى من ثماني طبقات تقطنها 24 أسرة في #الإسكندرية.