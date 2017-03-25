ضبط خلية إخوانية كانت تخطط لعمليات إرهابية بالإسكندرية

أعلنت وزارة #الداخلية_المصرية ضبط #خلية_إخوانية كانت تخطط لعمليات إرهابية في #الإسكندرية.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات تفيد باضطلاع عدد من أعضاء #تنظيم_الإخوان التابعين لجبهة القيادي المتوفى محمد محمد كمال، قائد الجناح المسلح للتنظيم بمحافظة الإسكندرية، بعقد لقاء تنظيمي بأحد المراكز التعليمية للتخطيط لإعادة هيكلة جبهتهم عقب توجيه عدة ضربات أمنية لها، والعمل على تصعيد عملياتهم العدائية و #الإرهابية خلال الفترة المقبلة بهدف تقويض مؤسسات الدولة.

وذكرت أنه تم استهدافهم وضبط 13 منهم، كما تم ضبط 6 عناصر بإحدى الشقق السكنية بذات المدينة حيث كانوا يسعون لإثارة الذعر والبلبلة بأوساط المواطنين من خلال طباعة منشور ورقي منسوب صدوره لوزارة الداخلية يتضمن عبارة (الشرطة تهيب بالمواطنين توخي الحذر خشية الاختطاف ومزيل بعبارة "تحيا مصر").

وأضافت الوزارة أنه عُثر بحوزة المضبوطين على مبالغ مالية مصرية وأجنبية ومجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.