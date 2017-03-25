مصر.. حبس نقيب الصحافيين السابق سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة مستأنف جنح قصر النيل بحبس #يحيى_قلاش نقيب الصحافيين السابق في مصر وجمال عبد الرحيم و #خالد_البلشي عضوي المجلس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة #إيواء مطلوبين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في وقت سابق بمعاقبة الثلاثة المذكورين بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا، وهما #عمرو_بدر و#محمود_السقا، داخل النقابة في الأول من مايو/أيار الماضي.

ونشبت أزمة حادة بين النقابة ووزارة الداخلية المصرية إثر اقتحام ضباط أمن لمبنى #النقابة لضبط بدر والسقا على خلفية صدور أمر ضبط وإحضار لهما.

وأحالت النيابة العامة النقيب وعضوي المجلس للمحاكمة بتهمة إيواء #مطلوبين وقضت المحكمة بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

وكانت المحكمة قد خصصت جلستها الماضية، التي عقدت يوم 25 فبراير/شباط الماضي، لنظر الحكم، ولكنها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم السبت.

يشار الي ان قلاش خسر منصب #النقيب في انتخابات النقابة الأخيرة، وفاز به عبد المحسن سلامة، كما خسر خالد البلشي عضوية المجلس، فيما استمر جمال عبد الرحيم عضوا بالمجلس.