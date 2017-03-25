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مصر.. حبس نقيب الصحافيين السابق سنة مع إيقاف التنفيذ

المصدر: القاهرة -اشرف عبد الحميد
قلاش
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قضت محكمة مستأنف جنح قصر النيل بحبس #يحيى_قلاش نقيب الصحافيين السابق في مصر وجمال عبد الرحيم و #خالد_البلشي عضوي المجلس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة #إيواء مطلوبين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في وقت سابق بمعاقبة الثلاثة المذكورين بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا، وهما #عمرو_بدر و#محمود_السقا، داخل النقابة في الأول من مايو/أيار الماضي.

ونشبت أزمة حادة بين النقابة ووزارة الداخلية المصرية إثر اقتحام ضباط أمن لمبنى #النقابة لضبط بدر والسقا على خلفية صدور أمر ضبط وإحضار لهما.

قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي

وأحالت النيابة العامة النقيب وعضوي المجلس للمحاكمة بتهمة إيواء #مطلوبين وقضت المحكمة بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

وكانت المحكمة قد خصصت جلستها الماضية، التي عقدت يوم 25 فبراير/شباط الماضي، لنظر الحكم، ولكنها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم السبت.

يشار الي ان قلاش خسر منصب #النقيب في انتخابات النقابة الأخيرة، وفاز به عبد المحسن سلامة، كما خسر خالد البلشي عضوية المجلس، فيما استمر جمال عبد الرحيم عضوا بالمجلس.

كلمات دالّة

#يحيى قلاش, #خالد البلشي, #النقابة, #النقيب, #إيواء, #عمرو بدر, #مطلوبين

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