مصر.. مقتل 4 من الجيش والشرطة في هجومين بسيناء

أسفر هجومان منفصلان بشمال #سيناء المصرية، السبت، عن مصرع 4 عناصر من #الجيش و #الشرطة وجرح آخرين.

وفي التفاصيل، قُتل عنصر أمني بالشرطة المصرية، مساء السبت، برصاص قناصة مجهولين استهدفوا حاجزا أمنيا على طريق سريع في #محافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن "مجند شرطة أحمد البيومي الغرباوي (20 عاما) قتل إثر إصاباته بطلق ناري في الرأس من قبل قناصة مجهولين استهدفوا حاجزا أمنيا على الطريق الدائري جنوبي مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)".

وأشار المصدر إلى نقل المجند القتيل لمستشفى #العريش العسكري.

وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل 3 #جنود وإصابة 6 آخرين، إثر تفجير #عبوة_ناسفة بمدرعة تابعة للجيش بمنطقة "بئر لحفن" بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن السلطات المصرية بشأنهما.

وتنشط في محافظة سيناء عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم " #داعش"، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.