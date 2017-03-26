أهم القضايا التي يبحثها وزراء الخارجية قبل قمة الأردن

كشفت خارجية مصر طبيعة الملفات التي سيبحثها #وزراء_الخارجية_العرب خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية القادمة في #الأردن المقرر عقدها غدا الاثنين في العاصمة #عمان .

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرس6مي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بحث أهم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ضوء التحديات الراهنة، والأزمتين السورية واليمنية، والوضع في كل من ليبيا والعراق والصومال. كما سيناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي العربي، والعلاقات مع دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إصلاح جامعة الدول العربية.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش وضع رؤية عربية لكيفية التعامل مع ملف إخلاء منطقة #الشرق_الأوسط من #أسلحة_الدمار_الشامل، فضلا عن استعراض أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي، ودراسة إنشاء آلية عربية لتقديم المساعدات العربية الإنسانية للمتضررين واللاجئين والنازحين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية المصري سيشارك في الجلسة الخاصة بالأزمة السورية بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا #ستيفان_دي_مستورا الذي سيقوم خلالها بإطلاع وزراء الخارجية العرب على أبرز التطورات على الساحة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني. كما سيجري وزير الخارجية لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العربية المشاركة، سيتم خلالها تناول المستجدات الخاصة بالقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.