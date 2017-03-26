فيديو.. جندي مصري توفي بين يد والده وأبكت رسائله السيسي

في فعاليات الندوة التثقيفية الـ25 التي نظمها #الجيش_المصري ، الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح #السيسي ، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد كبير من قادة الجيش، تم عرض قصة الجندي المصري #محمد_المعتز_رشاد ، ضمن قصص العشرات الذين استشهدوا في #سيناء ، وأثار عرض الفيلم دموع الجميع، وأبكت رسائل الجندي لوالده الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي والحاضرين.

ونشر المتحدث العسكري المصري قصة الجندي الذي أخفى عن والده خبر وجوده في رفح بسيناء خوفا# عليه من القلق والتوتر، ثم استشهد في #عملية_إرهابية واكتشف زملاؤه أنه يحتفظ برسائل كان يكتبها لوالده على أن تصل له بعد استشهاده إذا كتبت له #الشهادة.

ما أبكى الحضور أنه بعد إصابة الجندي إثر الاشتباكات مع #الإرهابيين ، تم نقله إلى مستشفى الجيش بشمال سيناء، وإجراء جراحة له، لكن خطورة حالته استدعت نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، وتم على الفور استدعاء فريق طبي على أعلى مستوى لعلاجه، وكانت المفاجأة أن الفريق الطبي يترأسه الطبيب عميد المعتز رشاد والد الجندي، حيث أصيب بالصدمة فور رؤيته لحالة ابنه الذي استدعي على عجل من أجل إنقاذه دون أن يعرف أنه ابنه.

حاول الطبيب الوالد مع زملائه من الفريق إنقاذ ابنه، إلا أن القدر لم يسعفه ولفظ ابنه أنفاسه الأخيرة بين يديه.

#وصية_الجندي ورسائله هزت الحاضرين وكان من بين كلماتها:

"إلى أبي الغالي وحبيبي وأحلى أب في الدنيا أنا آسف يا أبي العزيز لم أقل لك أني في #رفح أقاتل في سبيل الله، خوفا أن تقلق وخوفا على صحة حضرتك، والله أنا سعيد جدا، وكل حاجة في هذا المكان مباركة وجميلة هي سيناء كده وحضرتك عارف.

يا أبي إن كنت نلت الشهادة بأمر الله تأكد أني في مكان جميل مع الشهداء والأنبياء والصالحين يا رب العالمين.. يملأ قلبك الصبر والإيمان أني إن شاء الله في جنات رب العالمين الكريم الرحيم".

الجندي كتب #رسالة أخرى لزملائه طالبهم فيها بتوصيل رسائله هذه لوالده فور استشهاده.

#رسائل_الجندي_المصري كان يدونها في كراسة صغيرة نهاية كل يوم، ومن ضمنها كتب يقول إنه تم تكريمه من الفريق #صدقي_صبحي وزير الدفاع.

وفور عرض القصة انهمرت دموع الرئيس السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي، كما انهمرت دموع والد الجندي، وتأثر الجميع برسائله التي مست كلماتها قلوب الجميع.