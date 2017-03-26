مقتل 5 داعشيين بينهم قيادي خطير في سيناء

أعلن الجيش المصري قتله 5 من عناصر تنظيم بيت المقدس #داعش سيناء بينهم قيادي خطير.

وقال العقيد #تامر_الرفاعي المتحدث العسكري، إن قوات من الجيش الثاني الميداني تمكنت من القضاء على 5 #إرهابيين شديدي الخطورة، بينهم أحد قادة تنظيم بيت المقدس الإرهابي، والقبض على 16 من المشتبه بهم خلال حملة أمنية بشمال #سيناء.

وأضاف أنه تم تدمير عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، فضلاً عن ضبط بندقية آلية، و4 خزنة آلية، و80 طلقة بندقية آلية، واكتشاف وتدمير عبوتين ناسفتين كانتا معدتين ومجهزتين لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على كافة العناصر الإرهابية بسيناء.