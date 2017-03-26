نقابة الصحافيين تشكل لجنة قانونية للدفاع عن قلاش ورفاقه

أعلنت نقابة الصحافيين في مصر تضامنها مع #نقيب_الصحافيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بعد صدور حكم بحبسهم سنة مع وقف التنفيذ بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئاً، اليوم الأحد، برئاسة نقيب الصحافيين #عبدالمحسن_سلامة لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للنقيب السابق يحيى قلاش و #خالد_البلشي وكيل النقابة السابق و #جمال_عبدالرحيم عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق.

وأكد المجلس أنه إذ يحترم أحكام القضاء فإنه يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونياً ونقابياً.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفريق قانوني للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

وأكد المجلس التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، فهذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي دفاعاً عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 إبريل 2016 و4 مايو 2016 ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي في الدفاع عن المهنة وأعضاء #الجمعية_العمومية .