التحضير لاجتماع 2+2 لدعم التعاون بين مصر وروسيا

التقى وزير الخارجية المصري #سامح_شكري صباح اليوم الاثنين في البحر الميت بالأردن على هامش مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنـطقة الشـرق الأوســط وإفريـقيا ونـائب وزير الخـارجية #ميخائيل_بوجدانوف.

وصرح المستشار #أحمد_أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن بوجدانوف أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأكد حرص بلاده على تطويرها والوصول بها إلى آفاق أرحب، منوها في هذا الصدد بالاجتماع المزمع عقده بصيغة (2+2) لبحث سبل دعم العلاقات السياسية والعسكرية بين الجانبين.

وقال أبو زيد إنه تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما تم تناول تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب الوزير المصري وفقا لأبو زيد عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطلعها لمزيد من التنسيق والتشاور مع الجانب الروسي لدعم الجهود الرامية الى التوصل الى حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن شكري أطلع ممثل الرئيس الروسي على أبرز تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة، ونتائج اتصالاته مع مختلف القوى الفاعلة الإقليمية والدولية، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشددا في هذا السياق على أن الوضع الحالي يتطلب حراكا مكثفا على مختلف الأصعدة بهدف تحقيق مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة له.

وفيما يتعلق بمستجدات الوضع في سوريا، أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية الى أن ممثل الرئيس الروسي استعرض أبرز مستجدات الوضع في سوريا، وقدم تقييما روسيا لجولة #أستانا الأخيرة.

وناقش الجانبان أبرز ما تناولته جولة #جنيف الجارية للمفاوضات السورية، واتفقا على ضرورة دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال أبو زيد إن شكري شدد في ذات السياق على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا.