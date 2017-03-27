الملك حمد والسيسي يبحثان علاقات بلديهما وتطورات المنطقة

أكد #الرئيس_المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن البحرين والخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشاد خلال استقباله الاثنين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً تقدير الشعب المصري العميق لمواقف مملكة #البحرين الداعمة لمصر وإرادة شعبها، والتي تعكس ما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من تميز وخصوصية.

وقال السيسي إن أمن مملكة البحرين والخليج العربي بصفة عامة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معرباً عن حرص مصر على دعم استقرار البحرين وضمان سلامة شعبها.

من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى مساندة البحرين لجهود مصر في حربها على #الإرهاب، ومشيراً إلى أهمية التنسيق بين البلدين وبين كافة الدول العربية للقضاء على تلك الآفة التي تهدد أمن وسلامة المنطقة بأسرها.

من جانب آخر، أكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات بين الزعيمين تناولت عدداً من الموضوعات المطروحة على #القمة_العربية المقرر عقدها خلال يومين في المملكة الأردنية الشقيقة، حيث أكد الزعيمان أهمية خروج القمة بقرارات مؤثرة وعملية ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية وبما يلبي طموحات وآمال شعوبها، ويستعيد وحدة صف الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة، والوقوف بحزم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها.