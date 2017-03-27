مصر.. إحباط كمين إرهابي ومقتل 8 دواعش بسيناء

أحبط الجيش المصري كميناً إرهابياً لعناصر تنظيم #داعش بسيناء، وتمكن من قتل 8 عناصر من التنظيم بمدينة #رفح.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه "استمراراً لجهود الجيش في ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال #سيناء، تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني من إحباط محاولة بعض العناصر الإرهابية عمل كمين لتفتيش العربات بمدينة رفح، كما تمكنت من قتل 8 إرهابيين".

وأكد الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من القبض على 22 مشتبهاً بهم في تنفيذ عمليات إرهابية بمدينتي رفح والعريش، مضيفاً أن قوات #إنفاذ_القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقي العناصر الإرهابية بشمال سيناء.