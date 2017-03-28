الجيش المصري يرد على إسرائيل حول أمن سيناء

أكد مصدر عسكري مسؤول في #الجيش_المصري، الاثنين، أن المناطق السياحية في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) "آمنة تماما"، وذلك إثر دعوة #إسرائيل مواطنيها إلى مغادرة المنطقة فورا، خشية استهداف تنظيم " #داعش" لهم.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال رئيس هيئة "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية (حكومية)، إيتان بن دافيد، للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن "إنذارات خطيرة وردت من #شبه_جزيرة_سيناء تفيد أن تنظيم داعش الإرهابي ينوي ارتكاب اعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين. أدعو مواطني الدولة (إسرائيل) إلى الامتناع قدر الإمكان عن زيارة سيناء، ومغادرتها على الفور".

وتعليقا على هذا التصريح، قال مصدر عسكري مصري مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، إن "أي دولة حرة، ولها الحق في اتخاذ أية إجراءات تراها تأمينية لمواطنيها، طالما لا تضر بالأمن القومي المصري".

وشدَّد المسؤول العسكري على أن "المناطق السياحية في كل سيناء آمنة تماما، والجيش والشرطة يجابهان يوميا الجماعات المسلحة في محافظة شمال سيناء".

وتنقسم شبه جزيرة سيناء إداريا إلى جزأين: محافظة #شمال_سيناء على البحر المتوسط شمالا، وهي التي تشهد المواجهات المصرية مع العناصر "الإرهابية"، وجنوبا محافظة #جنوب_سيناء السياحية ذات التأمين الكبير، والتي تخلو عادة من الهجمات المسلحة إلا فيما ندر.

وعادة ما تقتصر زيارات الإسرائيليين وغيرهم من السياح من الجنسيات الأخرى على جنوب سيناء.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن في محافظة شمال سيناء لهجمات مسلحة مكثفة، أسقطت مئات القتلى والجرحى من أفراد الجيش والشرطة.

وتُلقي السلطات المصرية مسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، أبرزها " #ولاية_سيناء".