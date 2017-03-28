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السيسي إلى الأردن للمشاركة في القمة العربية

المصدر: القاهرة - العربية.نت
السيسي
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توجه # الرئيس_المصري #عبد_الفتاح_السيسي الثلاثاء، إلى #المملكة_الأردنية_الهاشمية للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية المقرر عقدها غداً الأربعاء في #البحر_الميت.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن مشاركة الرئيس في #القمة_العربية تأتي في إطار مواصلة جهود مصر في تعزيز العمل العربي المشترك، بما يساهم في حماية الأمن القومي العربي والتغلب على التحديات الراهنة التي تُواجهه نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم.

وأضاف أن برنامج الرئيس خلال مشاركته في #أعمال_القمة يتضمن عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الملوك والرؤساء العرب المشاركين.

كلمات دالّة

#عبد الفتاح السيسي, #المملكة الأردنية الهاشمية, #البحر الميت, #القمة العربية, #أعمال القمة

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