المعاملة بالمثل.. منع مسؤول أميركي من دخول مصر

منعت سلطات #مطار_القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، "شان جوزيف أوسنر"، مسؤول الوكالة الأميركية للتنمية، من دخول #مصر، تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل، لوصوله بجواز دبلوماسي من #الأردن من دون تأشيرة دخول مسبقة، وقامت بترحيله خارج البلاد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة لصحف محلية، إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة #مصر_للطيران رقم 740 والقادمة من #عمّان، تبين أن المسؤول الأميركي يحمل "جوازاً دبلوماسياً" من دون تأشيرة دخول مسبقة.

يذكر، أن رجال الجوازات بالمطار اتصلوا بمكتب الخارجية لإبلاغه بالأمر، حيث أمر بتطبيق تعليمات مبدأ المعاملة بالمثل، ومنعه من الدخول وترحيله إلى خارج البلاد.