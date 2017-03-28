بالصور.. حاول ذبح مسيحية في الشارع بمصر

تمكنت #أجهزة_الأمن_المصرية من ضبط مختل عقلياً استوقف سيدة مسيحية في الشارع وحاول ذبحها.

وقال مصدر أمني إن مواطنة قبطية تدعى ماري جميل مسعد فوجئت أثناء سيرها في شارع عبد المنعم رياض بمنطقة #الوراق في #الجيزة بأحد الأشخاص يستوقفها بالإكراه ويطرحها أرضا ويحاول ذبحها بسكين.

وأضاف أن الأهالي والمارة تمكنوا من إنقاذها، وقاموا بشل حركة المتهم وقيدوه لحين وصول #الشرطة التي تسلمته.

وتبين أن المتهم يدعى ممدوح رمضان طه، يبلغ من العمر 36عاما ويقيم بذات المنطقة، ويعاني من مرض نفسي وبسؤاله عن سبب إقدامه على تلك الجريمة أدلى بعبارات غير مفهومة.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق ونقل المجني عليها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.‫