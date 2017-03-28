جريمة بشعة.. قطعوا يد جارهم لسرقة هاتف محمول

وتتوالى الجرائم البشعة التي تهزّ #مصر في الفترة الحالية، فقد شهدت منطقة #الشرابية شمال العاصمة المصرية #القاهرة جريمة بشعة؛ حيث قام 4 أشقاء بقطع يد شاب أمام المارة، بعد أن اتهموه بسرقة هاتف محمول.

وقال مصدر أمني إن مشاجرة نشبت بين عائلتين بالمنطقة، استخدمت فيها السيوف والأسلحة البيضاء، بسبب اتهام أحد أفراد عائلة الهوك للعائلة الأخرى بتورط ابنها في سرقة هاتف محمول؛ مؤكداً أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وتم القبض على 5 من المتورطين والبحث عن اثنين آخرين.

وقال إنه خلال المشاجرة قام 4 أشقاء من العائلة الأولى بقطع يد شاب من العائلة الأخرى يدعى أحمد طارق السيد، 20 عاماً، أمام المواطنين، انتقاماً من شقيقه الأكبر.

شقيقة المجني عليه قالت في التحقيقات إن مشادة كلامية نشبت بين والدها وشقيقها من جهة، وبين الأشقاء الأربعة من جهة أخرى، وقام المتهمون بالإمساك بشقيقها الأصغر؛ وقطعوا يده باستخدام "سيف"، وساروا بالكف وسط الشارع؛ حتى حضرت الشرطة وألقت القبض على بعضهم وفر البعض الآخر هاربا.

تم نقل الشاب لمستشفى #معهد_ناصر؛ فيما قام الأهالي باستعادة الكف المقطوعة من المتهمين ونقلها للمستشفى؛ حيث أكد الأطباء أنه يمكن إجراء جراحة لإعادتها.

التقرير الطبي للشاب الضحية قال إنه يعاني من بتر كامل لليد اليسرى، وقطع للأوتار والأوعية الدموية والأعصاب، مضيفاً أن الضحية وصل إلى المستشفى في حالة غيبوبة، وتم إدخاله لغرفة العمليات لإعادة زرع اليد مرة أخرى.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.