الحبس عامين لشخص زعم أنه المهدي المنتظر

قضت #محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة في #مصر اليوم الأربعاء بحبس شخص يدعى محمد عبدالله نصر، وشهرته "ميزو"، بالحبس عامين وغرامة ألف جنيه، بدلا من 5 أعوام وغرامة 10 آلاف جنيه لزعمه أنه "المهدي المنتظر".

وكان ميزو الذي يزعم أيضا أنه "خطيب ثورة يناير" قد كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "المهدي المنتظر"، مستشهداً بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطالباً السنة والشيعة وشعوب الأرض بمبايعته.

وأضاف قائلاً: "بيان هام.. أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلاً وأدعو #السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي، وذلك مصداقاً للحديث القائل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي - أَوْ : مِنْ أَهْلِ بَيْتِي - يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظلْمًا وَجَوْرًا) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود.

وقال نصر إن الحديث المنشور يثبت أن المهدي المنتظر يسمى محمد بن عبد الله، مضيفا: وأنا محمد بن عبد الله.

من جانبه، قال مقيم الدعوى، ويدعى سمير صبري "محام" إنه تقدم ببلاغ للنائب العام طالب فيه بمحاكمة "ميزو" وعرضه على طبيب متخصص لتوقيع الكشف على قواه العقلية.

وقال إن "المدعي" ارتكب جريمتي النصب وازدراء الأديان المعاقب عليهما بالمواد "336" و"98" من قانون العقوبات، متهما الداعية بإثارة السخط العام وازدراء الأديان.

وقال إن المادة 89 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.