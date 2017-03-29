السيسي يؤكد للعبادي مساندة مصر للعراق في مواجهة داعش

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي ، بمقر إقامته في الأردن الذي وصل إليه مساء الثلاثاء للمشاركة في #القمة_العربية ، حيدر #العبادي رئيس الوزراء العراقي.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم #الرئاسة_المصرية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء #دعم #مصر الكامل لوحدة واستقرار #العراق وسيادته على كامل أراضيه، مشيداً في هذا الصدد بالتقدم المحرز في العمليات العسكرية الجارية حالياً ضد تنظيم #داعش لاستئصاله من آخر معاقله في غرب #الموصل .

وقال إن السيسي أكد أهمية القضاء على التطرف من جذوره، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النسيج الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره لمواقف مصر الداعمة للعراق، مشيداً بدور مصر المحوري في المنطقة العربية وتعزيز التضامن العربي.

وأعرب العبادي عن تطلع بلاده لاستمرار التنسيق المشترك بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات المتميزة القائمة بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما تم استعراض الموضوعات المطروحة على القمة العربية، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق والتعاون لدفع جهود العمل العربي المشترك بما يساهم في تلبية طموحات الشعوب العربية، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة تكاتف الدول العربية للوقوف أمام التحديات المختلفة التي تواجهها.