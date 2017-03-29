بالصور.. القبض على قاطعي يد الشاب المصري

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على قاطعي يد الشاب المصري بعد اتهامهم له بسرقة هاتف محمول في منطقة الشرابية شمال القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: المدعو أحمد . طارق . م . (25 سنة) ، وشهرته "أحمد البيه" والمتهم سابقا بـ 20 قضية، آخرها قضية سلاح أبيض. ومعه. المدعو ح. ط. د ، (60 سنة) عامل، والمدعو إبراهيم .م .ط (21 سنة) عامل، مصاب بجرح سطحي بالبطن. ضد الطرف الثاني وهم: المدعو سيد . أ. ق، وشهرته "سيد الهوك" (37 سنة) مصاب بجرح قطعى بأوتار اليد اليمنى، والمدعو ع . س . ص (39 سنة) عامل، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وكدمة بالعين اليسرى.

وذلك بسبب قيام المدعو قاسم . ح. ق بإبلاغ قسم شرطة الشرابية بسرقة هاتفه المحمول واتهامه للمدعو محمد . ط. م وهو شقيق المجني عليه، ما أدى إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عنها إصابة الجميع وقطع يد الشاب أحمد طارق.

وأضافت أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف، وضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وذكرت الوزارة أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإجراء جراحة عاجلة للمجني عليه بكف اليد اليسرى لإعادتها من جديد.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.