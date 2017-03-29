ترمب يستقبل السيسي الاثنين المقبل

أعلنت #الرئاسة_الأميركية الثلاثاء أن الرئيس دونالد #ترمب سيستقبل نظيره المصري عبد الفتاح #السيسي الاثنين المقبل في البيت الأبيض، لمناقشة مواضيع عدة، أبرزها الحرب على تنظيم #داعش.

وستكون هذه #الزيارة الأولى للسيسي إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة.

وإضافة إلى الحرب على الإرهاب، سيناقش الرئيسان أيضا ملف النزاع في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد جمد جزئيا في 2013 المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، قبل أن يعود ويلغي في آذار/مارس 2015 تجميد هذه المساعدة البالغة قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا.

وبعدها في آب/أغسطس 2015 أعلنت #الدبلوماسية الأميركية استئناف الشراكة "الاستراتيجية" مع مصر، والتي تتيح للقاهرة الحصول على مساعدة أميركية في مجالي الأمن و #مكافحة_الإرهاب.