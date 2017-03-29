مصر.. اعتقال 28 داعشيا في مداهمات بسيناء

أعلن #الجيش_المصري ضبط 28 من عناصر تنظيم #أنصار_بيت_المقدس (داعش سيناء) في حملة مداهمات بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي #المتحدث_العسكري_ المصري إنه استمرار لجهود #القوات_المسلحة والشرطة المدنية في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية بمدينة #العريش، تم القبض على 28 من العناصر الإرهابية وجاري التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم تفكيك عبوة ناسفة بجوار مستشفى العريش العام، فضلاً عن استهداف عربتين ربع نقل تابعتين للعناصر الإرهابية بمدينة #رفح بواسطة القوات الجوية؛ مشيرا إلى أن قوات الجيش تواصل تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقي العناصر الإرهابية.