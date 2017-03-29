هذا ما فعلته داخلية مصر لسجين إخواني مريض

كشفت #الداخلية_المصرية تفاصيل الحالة الصحية للسجين الشاب #أحمد_الخطيب، الذي دشن مغردون على مواقع التواصل حملات للعفو الصحي عنه.

وطالبت الحملات بالعفو عن الشاب الذي يقضي فترة عقوبة بسجن وادي النطرون للإصابة بطفيل "الليشمانيا"، وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له.

وذكرت الوزارة أن السجين أحمد عبدالوهاب محمد الخطيب - الطالب بكلية البايوتكنولوجي بجامعة مصر- مودع بليمان طره، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف #داعش في #سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه، والذي بدأ حبسه تنفيذاً للحكم (في 1/11/2014، ونهاية حبسه 1/11/2024).

وقالت الوزارة في بيان إن السجين عانى في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب.

وأضافت أنه تم ترحيل السجين الشاب من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره، والذي بادر بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه، وأثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية" وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة "الساندي فلالي أو ذبابة الرمل" وهي حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها #العراق وسوريا، ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض.

وذكرت أنه تم حجز السجين بمستشفى "حميات العباسية" تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض.

كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية (الطب الوقائي) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادي النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء.

وقالت إنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه في ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة السجين واتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأي منهم.

وأكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين.

وأوضحت الوزارة أن #وزير_الداخلية أكد عدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه بأحد المستشفيات الخاصة على نفقتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.