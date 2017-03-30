السيسي والسبسي يبحثان حل أزمة ليبيا ومواجهة الإرهاب

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، الأربعاء مع الرئيس الباجى قايد #السبسى رئيس #تونس ، وذلك على هامش أعمال #القمة_العربية الثامنة والعشرين المنعقدة في #البحر_الميت بالأردن.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين تناولا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أهمية الحفاظ على مستوى التنسيق المتميز بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص #مصر على تدعيم علاقات التعاون مع تونس والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأكد السيسي دعم مصر لتونس في مواجهة خطر #الإرهاب الذي يمثل تهديداً مشتركاً للبلدين.

من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة ووثيقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات.

وجدد الرئيس التونسي الدعوة للرئيس المصري للقيام بزيارة تونس، وهو ما رحب به السيسي معرباً عن تطلعه لزيارة تونس في أقرب وقت.

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تشاوراً حول الأزمة الليبية، حيث أشاد السيسي بمبادرة الرئيس التونسي بتعزيز دور دول جوار #ليبيا وهي مصر وتونس و #الجزائر وما عكسه الاجتماع الوزاري الثلاثي الذى عقد بتونس في فبراير 2017 من انسجام الرؤى حول سُبل التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية، ورفض أية حلول عسكرية أو تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وأكد الرئيس التونسي، حرص بلاده على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر حول تطورات الوضع في ليبيا الشقيقة وسبل دعم جهود استعادة الأمن و #الاستقرار هناك.